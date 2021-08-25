Тагильчанку-наркоманку лишили водительских прав после проверки прокуратуры

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила через суд лишила водительских прав страдающую наркоманией 35-летнюю местную жительницу, об этом АН «Между строк» сообщила пресс-служба ведомства. В надзорном органе также отметили, что в апреле суд приговорил женщину к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что женщина страдает наркоманией — синдромом зависимости вследствие употребления смешанных и других психоактивных веществ. При этом она имела право на управление автотранспортными средствами категорий В, В1», — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура направила в Ленинский районный суд административный иск в отношении женщины о лишении прав на управление автомобилем. Суд удовлетворил требования в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило.