Тагильчанка взыскала более 100 тысяч рублей с владелицы покусавшей её собаки

Тагильчанка Мария Чуприкова добилась компенсации от хозяйки собаки, которая напала на неё и нанесла увечья. Для восстановления женщине потребовалось 2,5 месяца, сообщает ИА «Все новости».

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Мария с подругой собирала грибы около коллективного сада вдоль Исинского тракта. Отстав от подруги, она заметила женщину с тремя собаками — двумя овчарками и кане-корсо. Одна из них набросилась на Марию и вцепилась зубами в правую руку. Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей наложили шесть швов, после чего госпитализировали в ГБ № 1.

После публикации этой истории в СМИ Следственный комитет завёл уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Однако позже дело было закрыто, так как травмы были переквалифицированы как средней тяжести.

Мария подала иск в Дзержинский районный суд, в котором потребовала от хозяйки собак более 320 тысяч рублей в качестве моральной и материальной компенсации. Но ответчица настаивала на своей невиновности, утверждая, что Марию покусали бездомные животные. В итоге суд принял решение в пользу пострадавшей. Владелице собак предписано выплатить 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба, а также покрыть утраченные доходы и судебные издержки на сумму 35 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.