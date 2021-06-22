Тагильчанка взяла кредит и перевела мошенникам 250 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле 64-летняя сотрудница одной из исправительных колоний города перевела мошенникам 250 тысяч рублей, рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как сообщили в ведомстве, женщине позвонили с незнакомого номера. Звонившая представилась менеджером банка и сообщила, что на имя пострадавшей была оформлена заявка на кредит. После чего разговор продолжился с другим «банковским работником». Он объяснил женщине, что с карты пытаются снять денежные средства.

«Менеджер банка всё время находился на связи, давая инструкции. Через приложение была оформлена заявка на кредит. Как только деньги поступили на счёт женщины, звонивший попросил назвать код из СМС. Тут же владелице карты пришло уведомление о списании денежных средств на сумму 99 тысяч рублей. После чего звонивший положил трубку, но перезвонил вновь и попросил назвать коды, поступившие потерпевшей в виде сообщений. Через время с карты женщины списали еще 150 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

Лжесотрудник банка уверил женщину, что деньги направятся на хранение в специальную банковскую ячейку. После всех операций с женщиной перестали выходить на связь.

В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств».

В полиции отметили, что предотвратить преступление было бы возможно, если бы потерпевшая не стала безоговорочно слушать неизвестного человека, а сразу позвонила на телефон горячей линии банка.