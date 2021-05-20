Тагильчанка взяла кредит и перевела 660 тысяч рублей мошенникам

В Нижнем Тагиле 35-летняя сотрудница частной медицинской компании взяла кредит и перевела мошенникам более 660 тысяч рублей, об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По словам полицейских, женщине позвонили с незнакомого номера. Звонившая представилась сотрудником банка и сообщила, что пострадавшей одобрен кредит, но неизвестные пытаются снять эти деньги. Следом позвонил мужчина, который представился сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Он подтвердил информацию об оформленной заявке на кредит и убедил женщину обналичить 400 тысяч рублей и положить их на «безопасный счёт».

«В дальнейшем общение с “сотрудником” происходило посредством сообщений в мессенджере. Под его “чутким руководством” женщина оформила в офисе банка кредит и тут же прошла к банкомату в торговом центре, где перевела все деньги на указанный счёт, на что получила сообщение об успешном переводе и сохранности денежных средств. Собеседник пообещал связаться через несколько дней», — рассказали в ведомстве.

Спустя время представитель уже другого банка сообщил о тех же действиях со стороны мошенников, а «полицейский» подсказал, как действовать. На этот раз кредитные средства ушли на новый «безопасный счёт».

В настоящее время в отделе полиции № 20 МУ МВД «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции рекомендуют не впадать в панику при сообщениях от якобы представителей кредитных организаций о попытках несанкционированного снятия денежных средств с карты, оформления кредитов и другой тревожной информации. Незамедлительно прекратите разговор с неизвестным человеком, сами наберите номер горячей линии вашего банка или обратитесь в ближайший офис, чтобы проверить информацию по карте. Наберите номер дежурной части полиции, объясните ситуацию, и реальные сотрудники полиции объяснят, что вам звонят мошенники. Игнорируйте звонки с незнакомых номеров.