Тагильчанка выиграла с первого раза миллион рублей в лотерею

Тагильчанка Ирина Елохина выиграла миллион рублей в 1369-м тираже «Русского лото». Ранее девушка никогда не участвовала в лотереях.

Счастливый билет на новогодний тираж ей подарили друзья. Ирина узнала о победе во время прямого эфира.

«Никогда не верила в свою удачливость, поэтому смотрела розыгрыш без особой надежды. Когда узнала, что я такая везучая, эмоции были волнительные. Всё ещё перевариваю эту новость, рассказываю о выигрыше знакомым, а они не перестают удивляться», — передаёт слова Ирины Елохиной пресс-служба «Столото».

Часть выигрыша победительница потратит на сюрприз родителям — путешествие на круизном лайнере. Оставшиеся деньги, по словам Ирины, пойдут на приобретение автомобиля.

Известно, что Ирина работает специалистом в Пенсионном фонде. В свободное время она трудится у себя на даче и путешествует вместе с мужем: чаще всего супруги ездят в полюбившуюся им Азию.