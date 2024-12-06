Тагильчанка-вандалка царапает припаркованные автомобили на улице Красноармейской 

В Нижнем Тагиле на улице Красноармейской появилась автовандалка, которая целенаправленно повреждает припаркованные машины, оставляя на них царапины.

Как сообщают в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» местные жители, уже зафиксировано несколько автомобилей, пострадавших от действий неадекватной женщины. Автовладельцы написали заявления в полицию, там личность злоумышленницы уже установили.

Один из подписчиков сообщества поделился видеозаписью, сделанной камерой наблюдения, установленной возле его дома на улице Красноармейской, 84. На видео запечатлён момент, когда автовандалка повредила автомобиль утром в субботу, 30 ноября. Женщина пыталась скрыть своё лицо, но благодаря внимательности свидетелей и записи камеры удалось её идентифицировать. Она использовала неизвестный предмет, завёрнутый в платок или пакет, для нанесения повреждений.

Пострадавшие призывают других жителей города, чьи автомобили могли пострадать от действий этой женщины, объединиться и не дать ей уйти от ответственности. Они также ищут очевидцев произошедшего.