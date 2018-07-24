Тагильчанка Татьяна Камешкова вошла в состав Общественной палаты Свердловской области

Накануне в Свердловской области были утверждены последние 14 членов Общественной палаты, сообщает региональный департамент информполитики. В их числе руководитель нижнетагильской организации Центр общественных инициатив Татьяна Камешкова. Всего в состав Общественной палаты вошли 42 уральца. Треть списка ранее одобрило Законодательное собрание, ещё 14 кандидатов были внесены губернатором Евгением Куйвашевым.

Отметим, что Татьяна Камешкова входит в действующий состав Общественной палаты Нижнего Тагила.