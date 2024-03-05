Тагильчанка стала победительницей конкурса «Краса ЕВРАЗа — 2024»

В минувшую пятницу во Дворце культуры НТМК прошёл финал конкурса «Краса ЕВРАЗа». За корону и звание самой обворожительной девушки боролись 12 работниц компании из Нижнего Тагила, Качканара и Тулы.

В этом году тематикой конкурса стала «Красота с умом». На финальном этапе претендентки на титул «Краса ЕВРАЗа — 2024» демонстрировали судьям и зрителям дефиле, заранее подготовленные видеовизитки и творческие выступления. Изюминкой соревнований стал интеллектуальный конкурс, детали которого организаторы до конца держали в секрете.

Параллельно конкурсантки боролись за титул «Мисс Фотогеничность», который должен был достаться участнице, чьё фото в образе знаменитой женщины набрало наибольшее количество голосов на сайте конкурса. Девушки перевоплощались в Марго Робби, Мэрилин Монро, Джулию Робертс и других всемирно известных дам. Победителями в этой номинации стали участница из Тулы Дария Гайдашова (образ Марии Склодовской-Кюри) и лаборант ЕВРАЗ КГОК Ирина Любимова (образ Грейс Келли).

Конкурсантка из Качканара Екатерина Михайлова учувствует в конкурсе впервые. Своими впечатлениями от участия в «Красе ЕВРАЗа» девушка поделилась с журналистом АН «Между строк».

«Раньше я занималась восточными танцами, поэтому в копилке у меня много интересных идей. Я решила снова воплотить этот танец на сцене. За время участия в конкурсе у меня появилось очень много друзей, я стала увереннее себя чуствовать, и даже интервью давать теперь не так страшно. Сцена дарит множество ярких эмоций, я по ней скучала. Желаю другим девочкам удачи. Я довольна результатами конкурса, для себя я уже победитель. Очень хотела, чтобы мои дочки меня увидели на сцене, хотела быть для них примером», — рассказала Екатерина.

Победительницей стала тагильчанка — менеджер по обучению в службе управления рисками дивизиона «Урал» Яна Склярова.

«Эмоции, конечно же, меня переполняют. Это не было ожидаемо, настраивала себя на различный исход, он мог быть абсолютно иным. Я была готова принять абсолютно всё и была бы горда только лишь своей номинацией. Но, конечно же, невероятно счастлива от того, что получила титул “Краса ЕВРАЗа — 2024”», — поделилась впечатлением победительница.