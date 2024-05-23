Тагильчанка пришла на реалити-шоу за женихом

21-летняя Наталья Копысова из Нижнего Тагила приняла участие в съёмках 2-го сезона реалити-шоу «Мистер X» (18+) на телеканале «Пятница!». Как сообщает пресс-служба телеканала, девушка является владелицей салона красоты. Наталью ранее звали замуж, однако предложение руки и сердца тагильчанка не приняла. Она рано лишилась родителей, поэтому её давняя мечта — большая полноценная семья. Девушка надеется, что проект поможет ей найти человека, с которым она создаст семью.

Участницы проекта — девушки от 21 до 35 лет разных профессий: актриса-криптоброкер, психолог, помощник юриста, кондитер, ритейл-менеджер, художница, инструктор по йоге и другие.

Претендентки будут бороться за сердца двух мужчин, один из которых — небогатый учитель, а второй — владелец успешного бизнеса. Но кто из них кто, останется загадкой до конца сезона. Премьера на телеканале сегодня, 23 мая, в 21:00.