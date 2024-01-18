Общество

Тагильчанка пожаловалась на коммунальный беспредел Владимиру Путину (ВИДЕО)

18.01.2024 12:22
Тагильчанка пожаловалась на коммунальный беспредел Владимиру Путину (ВИДЕО)

Жительница Нижнего Тагила Анастасия Шитова пожаловалась на комммунальный беспредел Владимиру Путину. Как сообщает телеканал «Вести. Урал», своё обращение женщина направила на прямую линию главы государства, которая прошла в декабре прошлого года. И хоть звонок в эфир не попал, но был записан и передан региональному отделению «Народного фронта». 

По словам женщины, жилплощадь в бывшем общежитии по адресу Орджоникидзе, 1а она приобрела за счёт материнского капитала. В своей комнате она сделала ремонт, но вскоре выяснилось, что из-за прохудившейся крыши помещение регулярно заливают то дождь, то талые воды. От этого отсырел потолок, отпали обои, появилась плесень и испортилась мебель. 

«Тараканами всё кишит, здесь везде плесень, проводка, не дай бог, вспыхнет. Всё течёт, всё осыпается, ужас какой-то. С тремя детьми здесь жить просто невозможно», — высказалась жительница Нижнего Тагила Анастасия Шитова.

Общественники осмотрели не только квартиру Анастасии, но и зашли в гости к соседям. Список проблем идентичный. Также коммунальный беспредел царит и в подъезде. Батарей в общественных местах нет, в коридорах и на лестничных площадках мороз, а местами и вовсе снег со льдом. Входные группы частично разрушены, стены не видели ремонта десятилетиями. Всё это представители «Народного фронта» тщательно зафиксировали и теперь намерены действовать.

«Ситуация непростая, запутанная с юридической точки зрения. Мы будем обращаться, помимо администрации, ещё в управляющую компанию, правоохранительные органы, СКР, потому что здесь затронуты интересы трёх детей», — сообщил руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Свердловской области Вадим Савин.

Местные власти сообщили телеканалу «Вести. Урал», что тоже возьмут на контроль эту ситуацию.

«Будет УК проведено обследование и определены работы. Также рекомендую собственникам многоквартирного дома провести общее собрание и определить виды работ, которые необходимо сделать», — сказал начальник управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила Павел Ивушкин.

Всего же в адрес регионального отделения «Народного фронта» было переадресовано более 40 тысяч обращений свердловчан, которые поступили на горячую линию с участием главы государства. Все они будут рассмотрены, и подобные выездные рейды общественников будут продолжаться в течение всего года.

Фото, видео: «Вести. Урал»
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