Тагильчанка попала в травмпункт после катания с горки на загородной базе

Жительница Нижнего Тагила получила травму головы после спуска с горки в загородной базе. Как рассказала девушка паблику «Инцидент Нижний Тагил», неприятный случай произошёл с ней в минувшую субботу, 18 января.

«У меня маленький сын, которому два года. Сначала мы с ним пошли на детский комплекс. Меня сразу насторожило, что вся фурнитура и горки у комплекса металлические, все ступени и переходы в наледи и неровностях. Поэтому я всюду сопровождала ребёнка. Далее пошли кататься на основную горку, которая с тюбингами. Его взяли в аренду на месте. И даже несколько раз съехали нормально. Ребёнка я сажала к себе, так как он ещё маленький, и думаю, что опасно ему пока ездить в одиночку. Вот в очередной раз мы с ним пошли на горку, высокий поворот преодолели, а на втором повороте мы неожиданно вылетели за пределы этой тюбинговой трассы. Я со всей скорости влетела затылком в столб, который стоит прямо у самой горки, после чего отлетела в канаву, которая напоминает опалубку, головой вниз. Не знаю как, наверное, на автомате у меня каким-то чудом сработали инстинкты и я смогла закрыть со всех сторон своего ребёнка! Он, к счастью, не пострадал. А у меня вот серьёзное рассечение головы на затылке, подозрение на сотрясение мозга, травма плеча и спины. В настоящее время нахожусь на лечении», — рассказала она.

Девушке оказали первую помощь её друзья. Сразу же после происшествия они взяли аптечку у персонала и перебинтовали пострадавшей голову. После этого подруга тагильчанки отвезла её в ближайший травмпункт. По словам девушки, сотрудники комплекса не оказали помощь, а предпочли занять роль зрителей.

«Обслуживают комплекс очень юные ребята. И никто из них даже не предложил доставить пострадавшего человека до больницы! Не удосужились взять контакты, чтобы хоть удостовериться, что человек остался жив, поинтересоваться состоянием здоровья... Да что уж там, со мной даже никто не попрощался. Я обратилась к директору, который заявил, что, несмотря на травму и недочёты, аттракцион они закрывать не будут. Видите ли, со слов директора базы отдыха, "люди просят экстримчика". Также администрация базы мне заявила, что видеозапись с происшествием они мне не дадут, причину отказа не объяснили», — говорит девушка.