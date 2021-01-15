Тагильчанка получила судимость и штраф за ложный донос на соседей

Пригородный районный суд вынес приговор в отношении 43-летней тагильчанки, которая обвинялась в заведомо ложном доносе. Согласно материалам дела, в конце мая 2020 года подсудимая заявила в полицию, что её соседи по саду торгуют наркотиками. Позже выяснилось, что женщина оклеветала знакомых в отместку — за отказ возвращать ей долг в 1000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». В ходе судебного заседания подсудимая вину признала в полном объёме и раскаялась содеянном. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.