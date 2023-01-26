Тагильчанка получила медаль КВН за второе место в турнире сезона 2022 года в составе сборной свердловского ГУФСИН

Оператор группы надзора безопасности ЛИУ-51 из Нижнего Тагила Наталья Воинкова получила серебряную медаль за участие в играх КВН сезона 2022 года. Она выступала в составе женской сборной свердловского ГУФСИН. Команда под названием «ОтбояНет» заняла почётное второе место. Об этом рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Финальная игра телевизионной лиги КВН состоялась в Перми в декабре прошлого года. В ведомстве отметили, что серебряная медаль Натальи теперь будет украшать актовый зал учреждения. Тагильчанка работает в уголовно-исполнительной системе с ноября 2011 года, в ЛИУ-51 — с марта 2014 года. С 2022 года имеет звание «мастер».

Команда «ОтбояНет» была создана в 2019 году. В сезоне 2022 года она стала вице-чемпионом Первой телевизионной лиги Международного союза КВН.