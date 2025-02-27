Тагильчанка отсудила несколько сотен тысяч рублей за снег, упавший с крыши на её автомобиль 

В ноябре 2023 года на автомобиль Nissan Note с крыши здания на улице Правды в Нижнем Тагиле упал снег. Транспортное средство получило повреждения лобового стекла и зеркала заднего вида на левой двери, а на крыше и капоте появились вмятины. Хозяйка авто вызвала полицию, но в возбуждении уголовного дела ей было отказано в связи с отсутствием состава преступления.

Тагильчанка сначала обратилась к эксперту, который установил стоимость восстановительного ремонта, а затем — в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Выяснилось, что зданием, с крыши которого сошёл снег, владеют несколько организаций. Собственником является МО город Нижний Тагил, часть помещений на безвозмездной основе передана нескольким юридическим лицам — Дзержинскому отделу службы судебных приставов, муниципальному архиву и Нижнетагильскому центру занятости. Истец просила взыскать солидарно с соответчиков 252 тысяч рублей ущерба, 8 тысяч рублей — расходы на оценку ущерба, а также госпошлину и почтовые расходы.

«По итогам повторной экспертизы, назначенной судом, размер убытков составил 312 274 рубля. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил требования частично. Ущерб, расходы на оценщика, госпошлину, почтовые расходы и судебную экспертизу были распределены между ответчиками. Администрация Нижнего Тагила должна выплатить 96 349 рублей, МКУ “Муниципальный архив социально-правовых документов” — 23 923 рубля, ГКУ “Нижнетагильский центр занятости” — 59 706 рублей, ГУФССП по Свердловской области — 95 563 рубля. Также городскую администрацию обязали выплатить 25 тысяч рублей за проведение экспертизы, проведённой по их ходатайству», — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Представитель администрации Нижнего Тагила обжаловал решение в вышестоящей инстанции. По результатам рассмотрения судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отменила решение в части взыскания с администрации расходов на проведение экспертизы, так как ответчик оплатил её ранее. В остальной части решение было оставлено без изменений.