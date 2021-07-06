Тагильчанка отправила в кофте пять сим-карт обвиняемому в СИЗО

Жительница Нижнего Тагила попалась на пересылке обвиняемому в СИЗО-1 Екатеринбурга пяти сим-карт, спрятанных в кофте, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«Запрещённые предметы, которые женщина спрятала в посылке ухищрённым способом, были обнаружены и изъяты сотрудниками отдела режима при досмотре посылки от жительницы Нижнего Тагила», — рассказали в ГУФСИН.

Кофта с тайником предназначалась обвиняемому по ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 210 УК РФ.