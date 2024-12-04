Тагильчанка отдала телефонным мошенникам почти 300 тысяч рублей

57-летняя жительница Нижнего Тагила перевела 298 тысяч рублей мошенникам, доверившись телефонному звонку. По классической схеме пострадавшей поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником некоего учреждения. Она попросила назвать код, который должен был поступить на телефон якобы для получения письма от налоговой службы. Тагильчанка сообщила мошенникам цифры из пришедшего ей SMS-сообщения.

На следующий день потерпевшую ждал новый звонок уже в мессенджере, где на аватарке был изображён логотип «Госуслуг». Неизвестная, назвавшаяся работником правоохранительных органов, заявила, что в данный момент мошенники пытаются взять кредиты на имя женщины через приложение «Госуслуги». Обманщица убедила свою жертву, что для защиты сбережений необходимо срочно оформить кредит в банке и перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».

Женщина немедленно последовала указаниям и через банкомат в торговом центре перевела кредитные средства на номер банковской карты, предоставленный мошенниками. Только после завершения всех банковских операций, она поняла, что своими действиями помогла преступникам, и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

«Если вам звонят сотрудники банка или представители силовых ведомств и говорят об угрозе вашим деньгам, просят незамедлительно перевести их на другой счёт, то сразу положите трубку — это мошенники», — напоминают в полиции.