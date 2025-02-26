Тагильчанка отдала мошенникам более 1 млн рублей из-за желания заработать лёгкие деньги

В отдел полиции № 17 Нижнего Тагила поступило заявление о мошенничестве от жительницы Дзержинского района.

«Установлено, что в конце декабря потерпевшая, находясь дома, увидела в новостной ленте на своём мобильном телефоне рекламу о возможности дополнительного заработка на платформе, связанной, по её предположению, с одним из крупнейших банков страны. На рекламном баннере присутствовал логотип банка, что и ввело заявительницу в заблуждение. Перейдя по ссылке, она заполнила форму, указав свои личные данные и номер телефона. Через несколько дней на её номер в мессенджере поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся специалистом платформы. Собеседница подробно рассказала о предложении и возможностях заработка, однако потерпевшая не сразу согласилась вкладывать деньги. После этого ей неоднократно поступали звонки с различных номеров с настойчивыми предложениями инвестировать средства», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Пострадавшая рассказала, что в конце января ей снова позвонил незнакомец и убедил установить приложение «Market» для отслеживания вложений. Под давлением обещаний быстрого заработка женщина перевела деньги на счёт, указанный мошенниками. Через несколько дней, заметив изменения на счете в приложении, она перевела деньги на другой счёт, несмотря на то, что не понимала, как работает платформа.

Затем мошенники сказали женщине, что для вывода денег нужно пополнить брокерский депозит. Тогда тагильчанка взяла два кредита общей суммой более 1 млн рублей. Когда деньги поступили на счёт, мошенники перестали выходить на связь. Поняв, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

«Полиция призывает граждан быть предельно осторожными при инвестициях, не доверять незнакомым людям, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои личные данные на непроверенных сайтах. В случае поступления подозрительных звонков необходимо незамедлительно обращаться в банк или в правоохранительные органы», — отмечают в МВД.