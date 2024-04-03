Тагильчанка обнаружила свою фейковую страницу на сайте интимных знакомств

О том, что на сайте интимных знакомств размещена анкета с её фотографией, тагильчанка Юлия узнала от своих знакомых. В описании к профилю указано, что девушка ищет романтических встреч с мужчиной от 18 до 67 лет. При этом говорится, что Юлия сейчас находится в отношениях, но не против параллельных встреч без обязательств. В профиль также внесены и другие личные данные девушки.

Кто и с какой целью создал эту анкету, тагильчанка не знает и даже не догадывается.

«Да, я узнала недавно от друзей, что кто-то так неудачно пошутил. Я никогда не сидела на сайтах знакомств и даже не понимала, про какой сайт идёт речь», — рассказала Юлия АН «Между строк».

Сейчас она будет заниматься поиском тех, кто мог создать фейковую страницу, а также разбираться с владельцами сайта знакомств.

Адвокат Игорь Устинов пояснил АН «Между строк», что в России за создание фейковой страницы с использованием чужих фотографий уровень наказания зависит от наступившего вреда и других факторов. Но в основном злоумышленникам грозит административный штраф.

«Наказание зависит от многих факторов. От умысла, от наступившего вреда (последствий). Скорее всего, наказание будет назначено в формате штрафа, причём небольшого. Возможно также взыскание морального вреда, но и тут сумма будет несущественная», — утверждает юрист.