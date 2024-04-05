Тагильчанка Наталья Чернова стала бронзовым призёром на Кубке Свердловской области по бодибилдингу 

Тагильчанка Наталья Чернова заняла третье место в областном чемпионате по бодибилдингу в категории «Фитнес-модель». Соревнования прошли 30 марта в Ревде. Для девушки это был дебютный выход на таком уровне. Как рассказала Наталья в беседе с журналистом АН «Между строк», активно заниматься спортом она начала с мая 2023 года. Позже тренер предложил начинающей спортсменке попробовать себя в качестве фитнес-модели. И после упорных тренировок девушка взяла медаль уже на первом выступлении. Сейчас Наталья готовится к участию во всероссийских соревнованиях «Кубок Урала и Сибири 2024», которые пройдут в Екатеринбурге 13 апреля.

В обычной жизни фитнес-модель занимается семьёй и воспитанием детей. Муж, сын и две дочери поддерживают стремление Натальи стать чемпионкой и очень гордятся ей.

«Мне говорили: выйдешь на сцену — или перегоришь желанием дальше выступать, или, наоборот, загоришься ещё больше. Я загорелась. Мне стало очень интересно знать все тонкости тренировок и питания. Сейчас я прохожу обучение по специальности “Инструктор тренажёрного зала и персональный тренер”», — рассказала спортсменка.