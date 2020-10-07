Тагильчанка на «Ладе Гранте» врезалась в трамвай, в котором находились 20 пассажиров

Накануне вечером, 6 октября, на Гальянке автомобиль «Лада Гранта» врезался в трамвай № 15. 47-летняя владелица авто около «Ленты» при развороте у дома № 28 по Октябрьскому проспекту не пропустила трамвай, который следовал в прямом направлении. В момент столкновения в трамвае находились 20 пассажиров. По данным ГИБДД, никто из них не пострадал. А вот автоледи получила ушиб коленного сустава.

Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителей легковушки и трамвая, признаков опьянения не выявлено.