Тагильчанка на «Ладе Гранте» врезалась в трамвай, в котором находились 20 пассажиров

Накануне вечером, 6 октября, на Гальянке автомобиль «Лада Гранта» врезался в трамвай № 15. 47-летняя владелица авто около «Ленты» при развороте у дома № 28 по Октябрьскому проспекту не пропустила трамвай, который следовал в прямом направлении. В момент столкновения в трамвае находились 20 пассажиров. По данным ГИБДД, никто из них не пострадал. А вот автоледи получила ушиб коленного сустава.
Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителей легковушки и трамвая, признаков опьянения не выявлено.
«С начала 2020 года на дорогах города Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа произошло 32 дорожно-транспортных происшествия по причине несоблюдения очерёдности проезда, в результате которых 53 человека получили травмы различной степени тяжести. При совершении манёвров обгона, поворота, разворота необходимо убедиться в безопасности выполняемого манёвра», — разъяснили в ГИБДД Нижнего Тагила.