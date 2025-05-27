Тагильчанка лишилась водительских прав за оставление места ДТП

23 мая на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадал подросток. 22-летняя тагильчанка за рулём ВАЗ-2114 не пропустила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и совершила наезд. После случившегося она скрылась с места ДТП, сообщает ИА «Все новости».

Пострадавшая обратилась к медикам, позже её госпитализировали в больницу с травмой головы.

«Девочка убедилась, что все машины стоят, и начала пересекать дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Неожиданно из левой полосы выскочила легковушка и сбила её. Водителя нашли с помощью камер “Безопасного города”», — сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Нарушительница объяснила сотрудникам ГАИ, что испугалась, из-за чего скрылась с места ДТП. 26 мая Дзержинский райсуд признал её виновной по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Девушку лишили водительских прав на 1 год.