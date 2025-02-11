Тагильчанка ищет девушку, забравшую её сбежавшую собаку в районе Новой Кушвы

Для некоторых людей потеря любимого питомца равносильна потере родственника. Подобная ситуация произошла с тагильчанкой Ольгой. В пятницу, 7 февраля, в районе Новой Кушвы пропал её йоркширский терьер. Как рассказала хозяйка, питомец случайно выбежал из дома вслед за её сыном, который этого не заметил. Когда семья обнаружила пропажу, было уже поздно — собака исчезла.

Надежду на благополучный исход дала информация, полученная от очевидцев. По словам свидетелей, девушку, нашедшую йоркширского терьера, видели недалеко от магазина «Бристоль» на улице Садоводов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как около 19:00 незнакомка поймала собаку на дороге и посадила в свой автомобиль.

«Я очень благодарна девушке за то, что она не бросила его на проезжей части. У него эпилепсия, и я очень за него боюсь. Собаку очень ждём домой, дети скучают и переживают», — поделилась женщина с АН «Между строк».

Ольга, в попытках найти своего любимца, разместила объявления о пропаже во всех известных ей городских сообществах. Однако, несмотря на её усилия, местонахождение собаки до сих пор остаётся неизвестным.

В полицию женщина пока решила не обращаться, возлагая надежды на помощь неравнодушных граждан. Ольга просит всех, кто мог видеть девушку, забравшую собаку, или располагает записями с видеорегистраторов, связаться с ней по телефону +7 (965) 528-44-99. Она надеется, что благодаря свидетельствам очевидцев ей удастся быстрее вернуть своего питомца домой.