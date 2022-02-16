Тагильчанка через Верховный суд добилась отмены незаконной задолженности по кредиту 

В Нижнем Тагиле местная жительница оформила кредитную карту в банке «Русский стандарт». В какой-то момент финансовая организация повысила проценты по кредиту, объяснив это согласием со стороны клиентки. Женщина оказалась должна банку 119 тысяч рублей, сообщает «Коммерсантъ». С 2017 года тагильчанка безуспешно судится с банком, но только Верховный суд решил отменить решения всех предыдущих инстанций о взыскании долга.

В 2011 году женщина оформила кредитную карту в банке «Русский стандарт». Спустя шесть лет после нескольких просрочек банк направил ей заключительную выписку и обязал выплатить долг в течение месяца. В мае 2017 года мировой суд постановил взыскать с заёмщицы задолженность. По расчётам банка, сумма долга составила более 119 тысяч рублей.

Тагильчанка была не согласна: банк без её прямого согласия повысил начисляемые проценты по кредиту с 36% до 43% годовых. Тем не менее суд встал на сторону «Русского стандарта». Он установил, что в мае 2015 года банк направил заёмщице оферту с предложением повысить проценты по кредиту, объясняя это значительным повышением ключевой ставки Центробанка России — с 5,5% до 12,5%. Чтобы перейти на новый тарифный план, женщине достаточно было совершить любую операцию с её счётом, кроме пополнения через кассу банка и почтового денежного перевода. И так как женщина пополнила карту через банкомат, следовательно, она согласилась на новые условия.

Возражения тагильчанки отклонили все судебные инстанции кроме Верховного суда, который отменил все предыдущие решения и направил дело на повторное рассмотрение.

«Таким образом, действия по пополнению счёта карты в целях погашения задолженности по ранее предоставленному кредиту через банкомат не могут расцениваться как акцепт оферты банка по изменению тарифного плана, поскольку использование банкомата для погашения задолженности предусмотрено изначальными договорными условиями с потребителем», — посчитал суд.

Адвокат тагильчанки рассказал, что сейчас сумма долга его подзащитной составляет около 100 тысяч рублей. Сумма начисленных банком процентов после повышения ставки будет установлена при повторном рассмотрении дела. По его словам, подобный спор впервые удалось довести до Верховного суда. В банке «Русский стандарт» не ответили на запрос журналистов издания.