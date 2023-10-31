Тагильчанка через суд получит около 200 тысяч рублей за производственную травму

При этом изначально работодатель ООО «СДЭК-УТК» от оформления производственной травмы и составления акта о несчастном случае уклонился, а также не оплатил больничный, так как пострадавшая не была официально трудоустроена в компании. Женщина была принята на работу в качестве менеджера по продажам, но в трудовой книжке записи об этом не было. Выяснилось, что работодатель не делал за неё отчисления в налоговый орган, страховой и пенсионный фонды.
«Женщина обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском к ООО “СДЭК-УТК”. Истец просила установить факт трудовых отношений и обязать ответчика внести в трудовую книжку запись об этом, установить факт несчастного случая на производстве и обязать работодателя оформить его документально, направить в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области реестры, необходимые для оплаты листов нетрудоспособности, обязать ответчика произвести необходимые отчисления в налоговую инспекцию и пенсионный фонд. Также Ирина просила взыскать с работодателя средний заработок за период вынужденного прогула — 63 928 рублей, расходы на лечение — 5755 рублей и 150 тысяч рублей компенсации морального вреда», — сообщается на сайте суда.
Представитель ответчика в суде иск признал частично. Он не оспаривал факт наличия между сторонами трудовых отношений, был готов выполнить большую часть требований истца, но был не согласен с тем, что несчастный случай с женщиной произошёл на рабочем месте.
Суд удовлетворил исковые требования истца в полном объёме и обязал работодателя официально трудоустроить пострадавшую, оплатить больничные листы, произвести все необходимые отчисления в фонды и налоговую, а также выплатить 219 683 рубля — средний заработок за вынужденные прогулы, расходы на лечение и компенсацию морального вреда.
Работодатель не согласился с решением и обжаловал его в суде апелляционной инстанции, но Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.