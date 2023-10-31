Тагильчанка через суд получит около 200 тысяч рублей за производственную травму

Жительница Нижнего Тагила через суд получит около 200 тысяч рублей за производственную травму. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в сентябре 2022 года пострадавшую ударило электрическим током при попытке зарядить служебный телефон на рабочем месте. Она обратилась за медицинской помощью в Демидовскую ГБ, где ей был поставлен диагноз «электротравма». В результате инцидента у неё был поврежден локтевой нерв и нарушена функция правой руки. В январе текущего года ей дали третью группу инвалидности до февраля 2024 года. Она до сих пор испытывает боль в руке и переживает из-за снижения качества жизни, невозможности вести активный образ жизни, а также нуждается в лечении и реабилитации.

При этом изначально работодатель ООО «СДЭК-УТК» от оформления производственной травмы и составления акта о несчастном случае уклонился, а также не оплатил больничный, так как пострадавшая не была официально трудоустроена в компании. Женщина была принята на работу в качестве менеджера по продажам, но в трудовой книжке записи об этом не было. Выяснилось, что работодатель не делал за неё отчисления в налоговый орган, страховой и пенсионный фонды.

«Женщина обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском к ООО “СДЭК-УТК”. Истец просила установить факт трудовых отношений и обязать ответчика внести в трудовую книжку запись об этом, установить факт несчастного случая на производстве и обязать работодателя оформить его документально, направить в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области реестры, необходимые для оплаты листов нетрудоспособности, обязать ответчика произвести необходимые отчисления в налоговую инспекцию и пенсионный фонд. Также Ирина просила взыскать с работодателя средний заработок за период вынужденного прогула — 63 928 рублей, расходы на лечение — 5755 рублей и 150 тысяч рублей компенсации морального вреда», — сообщается на сайте суда.

Представитель ответчика в суде иск признал частично. Он не оспаривал факт наличия между сторонами трудовых отношений, был готов выполнить большую часть требований истца, но был не согласен с тем, что несчастный случай с женщиной произошёл на рабочем месте.

Суд удовлетворил исковые требования истца в полном объёме и обязал работодателя официально трудоустроить пострадавшую, оплатить больничные листы, произвести все необходимые отчисления в фонды и налоговую, а также выплатить 219 683 рубля — средний заработок за вынужденные прогулы, расходы на лечение и компенсацию морального вреда.

Работодатель не согласился с решением и обжаловал его в суде апелляционной инстанции, но Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.