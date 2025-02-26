Тагильчанка без прав устроила ДТП и парализовала трамвайное движение на Вагонке

Накануне, 25 февраля, на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух автомобилей. Предварительно установлено, что 31-летняя водитель Ford Focus при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу Hyundai, из-за чего произошло столкновение. Авария парализовала трамвайное движение на Вагонке. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у женщины нет водительского удостоверения. В её отношении составлено несколько административных протоколов, а автомобиль отправлен на спецстоянку.

В настоящее время по данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты обоснованные процессуальные решения.

«Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о недопустимости управления транспортом, не имея на это специального права. Призываем водителей не рисковать, не подвергать жизнь и здоровье других участников дорожного движения риску и садиться за руль только после прохождения обучения в автошколе и получения водительского удостоверения соответствующей категории. Обо всех случаях грубых нарушений ПДД просим сообщать в дежурную часть полиции по телефонам: 8 (3435) 47-70-01 или 02, 102», — отметили в дорожной полиции.