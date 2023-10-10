Тагильчанина приговорили к 9,5 годам за убийство сожительницы на почве ревности

В Нижнем Тагиле суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии за убийство сожительницы кухонным ножом. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла 13 февраля этого года в доме на Евстюнинской улице. 33-летний мужчина и его 43-летняя сожительница распивали алкоголь. В ходе застолья между ними возник конфликт, поскольку женщина накануне не ночевала дома.

«Злоумышленник вооружился кухонным ножом и причинил потерпевшей одно ранение в область груди. От полученной травмы женщина скончалась на месте. Приговором подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится на сайте ведомства.