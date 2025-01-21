Тагильчанина оштрафовали за курение в самолёте

Вчера, 20 января, экипаж самолёта, прибывшего из Владивостока в Екатеринбург, вызвал наряд полиции в аэропорту Кольцово из-за 57-летнего тагильчанина, который решил закурить сигарету прямо в туалете воздушного судна. Мужчина был задержан, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

Полицейские доставили курильщика в дежурную часть Линейного отдела в аэропорту и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Тагильчанину, ранее не имевшему проблем с законом, назначили наказание в виде штрафа (от 500 до 1500 рублей).

Транспортная полиция напоминает, что курение, как сигарет, так и электронных испарителей или систем нагревания табака, в самолётах запрещено.