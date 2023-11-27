Тагильчанин застрелил сестру из-за наследства

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор мужчине, который застрелил свою сестру, сообщает «Телекон». Трагедия произошла в середине апреля 2021 года.

По версии следствия, 62-летний тагильчанин навестил могилу матери и был возмущён, что оставленные им цветы куда-то исчезли. Решив, что это дело рук его 53-летней сестры, с которой они давно находились в ссоре, он направился к ней, прихватив с собой заряженный револьвер системы «Наган».

По словам старшего помощника прокурора Дзержинского района Софии Закировой, мужчина выстрелил родственнице в живот, а затем нанёс ей не менее пяти ударов рукояткой револьвера. Завершив расправу ещё одним выстрелом в живот, он покинул квартиру убитой, забрав бутылку спиртного и две банковские карты.

Свою вину обвиняемый признал частично. Он рассказал, что у них с сестрой был конфликт из-за дележа наследства. Последние годы жизни матери сын ухаживал за ней и считал, что наследство было разделено несправедливо.

Дети погибшей женщины заявили гражданский иск, который суд удовлетворил. Мужчина должен выплатить по 1 млн рублей каждому в качестве компенсации.

При обыске в квартире у тагильчанина, помимо револьвера, были найдены патроны и порох, на которые у него не было разрешения. Кроме дела об убийстве, СК возбудил уголовные дела о незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Дзержинский районный суд приговорил обвиняемого к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило. Мужчина намерен его обжаловать.