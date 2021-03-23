Тагильчанин занял третье место в областном фотоконкурсе, посвящённом ЖКХ

В День работников ЖКХ министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов подвёл в своём Instagram итоги фотоконкурса «В объективе ЖКХ». Третье место занял тагильский бригадир АВР ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Лосев.
«Символично, что на фото специалист в процессе работы, а мимо спешат люди, на благо которых работает ЖКХ», — прокомментировал фото тагильчанина министр энергетики и ЖКХ.
Второе место в фотоконкурсе занял уборщик территории СП «Озеро Глухое» Борис Александрович, а победителем стал Кирилл Бобровский, рассказывающий о своей работе теплотехником. Приз зрительских симпатий забрал бывший работник «Свердловэнерго» Валерий Гердов.
Скриншот Instagram smirnovnb / Фото победителя конкурса «В объективе ЖКХ»
Скриншот Instagram smirnovnb / Фото, занявшее в конкурсе второе место
Скриншот Instagram smirnovnb / Фото, получившее приз зрительских симпатий
Также в честь профессионального праздника слесарям «Водоканала-НТ» вручили благодарственные письма от главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
Вручение благодарственных писем слесарям «Водоканала»
Вручение благодарственных писем слесарям «Водоканала»
Вручение благодарственных писем слесарям «Водоканала»
Вручение благодарственных писем слесарям «Водоканала»
Вручение благодарственных писем слесарям «Водоканала»