Тагильчанин занял третье место в областном фотоконкурсе, посвящённом ЖКХ

В День работников ЖКХ министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов подвёл в своём Instagram итоги фотоконкурса «В объективе ЖКХ». Третье место занял тагильский бригадир АВР ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Лосев.

«Символично, что на фото специалист в процессе работы, а мимо спешат люди, на благо которых работает ЖКХ», — прокомментировал фото тагильчанина министр энергетики и ЖКХ.

Второе место в фотоконкурсе занял уборщик территории СП «Озеро Глухое» Борис Александрович, а победителем стал Кирилл Бобровский, рассказывающий о своей работе теплотехником. Приз зрительских симпатий забрал бывший работник «Свердловэнерго» Валерий Гердов.

Скриншот Instagram smirnovnb / Фото победителя конкурса «В объективе ЖКХ» Скриншот Instagram smirnovnb / Фото, занявшее в конкурсе второе место Скриншот Instagram smirnovnb / Фото, получившее приз зрительских симпатий

Также в честь профессионального праздника слесарям «Водоканала-НТ» вручили благодарственные письма от главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.