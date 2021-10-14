Тагильчанин забил до смерти табуретом своего знакомого за то, что он обидел его девушку в День Святого Валентина

К 11 годам лишения свободы приговорён 35-летний тагильчанин, который до смерти забил табуретом своего знакомого во время застолья. Инцидент произошёл на Вагонке, на улице Тимирязева.

Следствием и судом установлено, что 14 февраля этого года Павел В. со своей сожительницей пришёл в гости к 33-летнему знакомому. Там они вместе пили алкоголь и веселились. В один момент Павел вышел из комнаты. Вернувшись, он застал свою девушку в слезах и с побоями на лице. Женщина рассказала ему, что второй мужчина оскорблял её и несколько раз ударил.

Решив отомстить, Павел выдернул табурет из-под приятеля и нанёс им, а также ногами не менее 30 ударов по голове и телу обидчика. От полученных увечий мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Тогда в ночное время группа немедленного реагирования отдела полиции № 27 выехала по адресу по сообщению соседей на шум и крики “убивают”. Подозреваемый был задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками полиции», — рассказали в пресс-группе МВД «Нижнетагильское».

Подсудимый свою вину признал частично, утверждая, что не хотел убивать знакомого. Но после исследования всех доказательств Дзержинский райсуд установил его вину. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства факты, явившиеся поводом для совершения преступления. Приговор не вступил в законную силу.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что ранее подсудимый уже был судим за преступление против личности и имущественное преступление с насилием. После его последнего освобождения из мест лишения свободы до совершения указанного преступления прошло лишь 4 месяца.