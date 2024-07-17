Тагильчанин взял кредит на 280 тысяч рублей и перевёл их мошенникам

В Нижнем Тагиле 56-летний работник предприятия взял кредит на 280 тысяч и перевёл их мошенникам, следуя инструкции лжеследователя и «сотрудника» Центробанка, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Первым тагильчанину позвонил неизвестный, который представился следователем полиции, и сообщил, что во многие банки от его имени направлены заявки на оформление кредитов. Из-за чего якобы организовано расследование, а в ближайшее время с ним свяжется специалист Центробанка. Через несколько минут раздался звонок через мессенджер, неизвестная женщина представилась сотрудником Центробанка, не называя никаких данных, она пояснила, что ей поручено отменять мошеннические заявки на кредиты. Лжесотрудница пообещала проинструктировать мужчину, какие действия нужно предпринять, чтобы не стать жертвой мошенников.

Она пояснла, что необходимо самому оформить кредит, а полученные деньги перевести на безопасный счёт, таким образом мошеннический кредит, и кредит, оформленного заявителем будет погашен.

«Такой совет могут дать только мошенники, так как не существует никаких ни безопасных, ни резервных счетов, об этом всегда говорят сотрудники полиции на профилактических встречах. Потерпевший и сам присутствовал на таком мероприятии, где представитель отдела полиции № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское” очень подробно рассказывал, какие уловки используют мошенники, чтобы завладеть денежными средствами граждан. Тем не менее, житель Дзержинского района по указанию мнимого специалиста банка взял кредит на сумму в 280 тысяч в отделении на проспекте Вагоностроителей, тут же через банкомат обналичил всю сумму и, ведомый мошенницей, приехал в город, где в одном из торговых центров, используя платежное мобильное приложение, перевёл деньги через банкомат на данные банковской карты, которые продиктовала незнакомка», — сообщили в ведомстве.

Уже дома мужчина рассказал свою историю соседям, которые объяснили, что его обманули мошенники.