Тагильчанин в поисках проститутки отдал мошенникам 130 тысяч рублей

У 48-летнего жителя Нижнего Тагила обманом похитили более 130 тысяч с банковских карточек. Работник УВЗ в поисках интим-услуг нашёл тематический сайт и решил пригласить домой девушку по вызову. Он позвонил по указанному номеру, но оператор сказала ему внести предоплату в размере 4,5 тысячи рублей. Затем мужчину попросили внести ещё 10 тысяч рублей, сказав, что деньги будут гарантией того, что с девушкой ничего не случится, а в дальнейшем депозит вернут.

«Попытки перевода не увенчались успехом якобы из-за профилактических работ на сайте банка. Тогда неизвестная предложила перечислить другим способом и попросила сообщить ей номер банковской карты и три цифры, расположенные на обратной стороне. Мужчина зашёл в личный кабинет, чтобы проверить, произошёл ли перевод денег, и обнаружил, что с банковского счёта переведены на неизвестный счёт денежные средства в размере 70 тысяч рублей и с другого счёта ещё 23 тысячи. Позже снова позвонила неизвестная, которая извинилась и сказала, что все переведённые денежные средства будут возвращены, но для этого ей необходимо продиктовать номер банковской карты. После того как мужчина продиктовал, с карты были списаны 38 тысяч рублей на неизвестный счёт», — рассказали ИА «Все новости» в полиции.

После этих манипуляций потерпевшему позвонил неизвестный с кавказским акцентом и потребовал сделать новый перевод. Но горожанин отказал и обратился в полицию. По факту хищения денег с банковского счёта возбуждено уголовное дело. Сыщики выяснили, что телефоны подозреваемых зарегистрированы в Ульяновской области.