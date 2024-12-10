Тагильчанин украл рюкзак охранника в электричке

В дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил 7 октября поступило заявление от 71-летнего сотрудника частного охранного предприятия, обеспечивающего безопасность в электропоездах.

Мужчина сообщил, что в этот день он находился на рабочем месте и сопровождал электропоезд, следовавший по маршруту «Нижний Тагил — Качканар». В начале поездки он оставил свой рюкзак на сиденье в одном из вагонов и отправился по составу. По прибытии электропоезда на станцию Лая он вернулся к своим вещам и обнаружил, что рюкзака нет на месте. Ущерб мужчина оценил в 8900 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов провели комплекс мероприятий по розыску: опросили работников электропоезда и всех пассажиров вагона, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в кассовых зонах. В результате под подозрение попал 27-летний тагильчанин, однако мужчина отрицал свою причастность к краже.

Тогда сотрудники правоохранительных органов предложили подозреваемому пройти проверку на полиграфе. 5 декабря молодой человек прибыл в отдел полиции и без полиграфа сознался в содеянном.

«Подозреваемый рассказал, что 7 октября он отправился на рыбалку и сел в электропоезд “Нижний Тагил — Качканар” на станции Смычка. В вагоне он увидел чужой рюкзак и решил его похитить. По прибытии состава на станцию “337 километр” он взял рюкзак и вышел из вагона. На остановке он открыл рюкзак и проверил содержимое, но не обнаружил ничего ценного для себя. Похищенные вещи он выбросил в ближайшие кусты», — рассказали АН «Между строк» в транспортной полиции.

Стоит отметить, что ранее подозреваемый имел проблемы с законом. В 2014 году он был привлечён к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ, и суд назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). До суда фигурант уголовного дела будет находиться под подпиской о невыезде.