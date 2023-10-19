Тагильчанин украл на вокзале в Екатеринбурге ноутбук, чтобы подарить его жене

Тагильчанин был задержан транспортной полицией за кражу ноутбука, сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО. На железнодорожном вокзале уральской столицы к стражам правопорядка обратилась девушка и сообщила, что оставила ноутбук на одной из скамеек на перроне. Она вернулась через 5 минут, но ноутбука уже не было. Потерпевшая оценила ущерб в 50 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер и установили, что компьютер похитил мужчина. Он положил его за пазуху и уехал на электричке Екатеринбург — Нижний Тагил. Приметы подозреваемого были переданы охранникам поезда, которые подтвердили, что похититель находится во втором вагоне.

На вокзале Нижнего Тагила вора встретила местная транспортная полиция. Похитителем оказался 31-летний местный житель, который был неоднократно судим за аналогичные преступления. Мужчина рассказал, что заметил ноутбук, лежащий без присмотра, и решил забрать его себе. Он планировал сделать подарок жене.