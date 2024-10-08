Тагильчанин снял на видео «дождь» из тараканов в подъезде дома на улице Циолковского

Жильцы девятиэтажного дома по адресу Циолковского, 2к2 в Нижнем Тагиле жалуются на нашествии тараканов и других насекомых, которые оккупировали подъезды и лезут в квартиры. По мнению местных жителей, основной причиной этой аномалии является дезинсекция, которую коммунальщики начали проводить в подвале. После этого насекомые полезли наверх в подъезд и квартиры.

«Мы уже разговаривали со старшей по дому, ходили в ЖЭУ. Я вот 10 лет живу в этом доме и все 10 лет это происходит, и ситуация повторяется каждый месяц. Больше всего страдают жильцы первого этажа», — рассказал АН «Между строк» житель злополучного подъезда Павел.

Жильцы предлагают устраивать дезинсекцию реже и начинать с верхних этажей , чтобы избежать таких ужасающих последствий. Сейчас они своими силами пытаются истребить тараканов в подъезде, но пока их усилия не эффекта не принесли, а на профессиональную обработку у них денег нет.

«У нас один подъезд это 169 квартир, я один не потяну такую сумму. Нам противна эта ситуация, но есть жильцы, которым всё равно, и они просто проходят мимо», — говорит Павел.

Несмотря на то, что УК вывешивает объявления о дезинсекции, это никак не помогает жителям дома подготовиться к атаке насекомых. В данный момент они надеются, что огласка и повторные обращения в управляющую компанию помогут в решении их проблемы.





