Тагильчанин Семён Чистяков стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда»

Омский «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина*, выиграв в шести матчах финальную серию у ЦСКА. В составе команды-победителя играет тагильчанин — воспитанник спортшколы «Спутник» Семён Чистяков.

Вчера, 28 апреля, в Балашихе прошёл шестой матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Омская команда выиграла серию со счётом 4:2. Для сибиряков, с 2018 года выступающих в Балашихе из-за реконструкции домашней арены, Кубок Гагарина стал первым в истории. До этого команда дважды — в 2012 и 2019 годах — играла в финале. Ранее «Авангард» становился чемпионом России (в 2004 году).

19-летний уроженец Нижнего Тагила Семён Чистяков начал свою карьеру в спортивной школе «Спутник», продолжив семейную традицию — его отец тоже был хоккеистом. За тагильский клуб Семён играл до 2011 года. Затем он попал в юниорскую команду «Трактор» из Челябинска и уфимский клуб «Салават Юлаев». В МХЛ играл за «Толпар», участвовал в юниорском чемпионате мира в Швеции. В 2019 году среди 28 российских хоккеистов Семён Чистяков прошёл этап драфта новичков Национальной хоккейной лиги. В 2019 году тагильчанин перешёл в омский «Авангард» на позицию защитника. В феврале 2021 года в составе сборной России Семён стал победителем Евротура.

*Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги начиная с сезона 2008/2009.