Тагильчанин сделал предложение любимой на сцене драматического театра (ВИДЕО)

24-летний Кирилл Лямов из Нижнего Тагила необычным способом сделал предложение руки и сердца своей девушке Анне. 20 февраля после спектакля «Ох, уж эта Анна» (16+) Кирилл вышел на сцену драматического театра с букетом роз и пригласил подняться к нему возлюбленную. На глазах у зрителей, артистов театра и своих родителей тагильчанин встал на колено, достав из кармана коробочку с кольцом.

Кирилл Лямов работает на «Уралвагонзаводе». Со своей девушкой Анной он знаком около 10 лет — ребята вместе учились в одной школе. Идея сделать предложение таким нетривиальным способом появилась у парня ещё летом прошлого года, поэтому он основательно подготовился, устроил семейный поход в театр, пригласив на спектакль любимую, её и своих родителей.

«Мы с моей невестой очень любим ходить в театр, и я подумал, что ей будет неожиданно приятно услышать от меня предложение руки и сердца именно в этом месте. В этот день в театре были и наши родители, которых мы очень любим. Я понимал, что будет большое количество людей, будет волнение, так оно и случилось. Но что не сделаешь ради любви!» — рассказал Кирилл АН «Между строк».

Видео с красивым предложением появилось в группе Нижнетагильского драматического театра во «ВКонтакте». Как рассказали в театре, молодой человек был очень убедителен, поэтому худрук Игорь Булыгин не смог ему отказать.

«Я очень люблю свою Анечку. Хочу сказать, что это было сделано не для популярности, а чтобы приятно удивить мою возлюбленную, — подчёркивает молодой человек. — Также хочу сказать огромное спасибо коллективу драматического театра за предоставленную возможность».

21 февраля Аня и Кирилл подали заявление в ЗАГС. Свадьба состоится этим летом.