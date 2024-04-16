Тагильчанин пожаловался на огромные очереди в травмпункте горбольницы № 4

В редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила и пожаловался на огромные очереди в травматологическом пункте ГБ № 4, который находится на улице Металлургов, 2б, рядом с остановкой «Комсомольская».

«На Тагилстрое в горбольнице № 4 на остановке “Комсомольская” уволились все травматологи. Остался один, как его называют сами врачи, с неоконченным образованием. Очереди гигантские», — сообщил тагильчанин.

Главврач ГБ № 4 Константин Аникин прокомментировал АН «Между строк» это заявление.

«В травматологическом пункте Городской больницы № 4 работает один основной врач (постоянный), три внешних совместителя, три внутренних совместителя, вакантна ставка только заведующего травматологическим пунктом. Все травматологи-ортопеды имеют высшее образование, аккредитованы, с подтверждённым уровнем квалификации», — сказал Константин Аникин.