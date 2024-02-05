Тагильчанин пожаловался на гололёд и колею на улице Проезжей (ВИДЕО)

Накануне в редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила, который пожаловался на гололёд и колею на улице Проезжей (мкр-н Сухоложский). По словам мужчины, после коммунальной аварии месяц не производится уборка льда в районе инфекционной больницы, из-за чего ездить на автомобиле на этом участке дороги стало опасно для жизни.

«Месяц назад прорвало какие-то коммуникации и на всём участке дороги образовалась огромная лужа, которая вскоре превратилась в лёд. Снег чистят, а корку льда не убирают. По всему городу любят соль кидать, а сюда, видимо, не могут. Машины уходят в занос, а дорожным службам нет дела. Видимо, как всегда, ждут, когда авария произойдёт», — рассказал АН «Между строк» очевидец.