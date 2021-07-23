Тагильчанин получил травму ноги после наезда поезда

21 июля в районе станции Старатель электропоездом Нижний Тагил — Керамик был травмирован мужчина. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, сообщение о ЧП поступило около 16 часов.

«Мужчина получил различные травмы, в том числе травму правой ноги (повреждение мышц) и сотрясение мозга. Сотрудниками транспортной полиции установлено, что травмированный — ранее судимый житель Нижнего Тагила 1991 года рождения, который находился на железной дороге между путями в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в ведомстве.