Тагильчанин поделился с журналистом АН «Между строк» воспоминаниями о своей первой реакции после взрыва газа в доме на улице Сибирской

В день трагедии один из жителей Дзержинского района Нижнего Тагила решил остаться дома и поработать удалённо до обеда. Около полудня мужчина услышал хлопок и вышел на балкон посмотреть, что случилось.

«В квартире у меня был открыт балкон, и я услышал сильный хлопок. Вышел посмотреть, но не увидел белую пыль, как рассказывали другие жители. Через пять минут ко мне прибежал сосед и рассказал, что дом, который находится возле детских садов на Сибирской, взорвался. Моя дочь ходит в детский сад рядом с этим домом. Конечно, сразу побежал на место ЧП», — вспоминает житель квартала.

Когда мужчина прибежал на место происшествия, туда уже начали прибывать оперативные службы: пожарные, машины скорой помощи и полиция.

«Они начали перекрывать газ и ограждать территорию от зевак. Все были в шоке от произошедшего. Но ребята из полиции — молодцы, оперативно сработали, всех отогнали, чтобы банально новых жертв не было», — рассказывает очевидец.

По словам мужчины, детские сады «Рябинка» и «Искорка», которые находятся в нескольких десятках метров от места взрыва, не пострадали. В момент, когда мужчина был у детского учреждения, заведующая уже успокаивала испуганных родителей, которые бежали к ней наперегонки.

«Директор садика нас успокоила. Объяснила, что идёт тихий час, никто из детей не пострадал, у них всё спокойно», — поясняет тагильчанин.

Возвращаясь, мужчина увидел, что любопытных жителей всё дальше отводят от места взрыва.