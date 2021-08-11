Тагильчанин перевёл «сотрудникам банка» более 1,3 млн рублей

50-летний житель Нижнего Тагила перевёл мошенникам 1 миллион 380 тысяч рублей. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Всего тагильчанин совершил 92 операции, переведя на «безопасные счета» все свои денежные накопления. Потерпевшему позвонили с московского номера, мужчина на другом конце провода представился сотрудником Центрального следственного управления и сообщил, что по банковскому счёту жителя Нижнего Тагила проводятся сомнительные операции.

Затем мошенник сказал, что переводит разговор на представителя Центрального банка, который подскажет и проконсультирует, как обезопасить денежные средства.

На следующий день тагильчанин понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в правоохранительные органы. Там мужчина сказал, что не раз слышал и читал в средствах массовой информации о существующих мошеннических схемах, но сам распознать обман не смог.

«Потерпевший отмечает, что девушка — работник банка была настолько убедительна, что он по её настойчивой рекомендации, находясь на постоянной телефонной связи, снял в кассе банка на проспекте Ленина всю накопленную сумму, а это 1 миллион 380 тысяч, после чего проехал в торговый центр на Садовой и через банкомат перевёл свои многолетние накопления», — рассказывают в ведомстве.

Сейчас в отделе полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» по данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.