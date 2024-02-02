Тагильчанин отправил девушке с сайта знакомств фото голого несовершеннолетнего сына

В Нижнем Тагиле мужчина по имени Дмитрий сфотографировал своего маленького сына голым по просьбе девушки с сайта знакомств. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, тагильчанин познакомился с девушкой в интернете. Сначала она позвала мужчину на свидание в лес, а потом предложила обменяться интимными фотографиями. Дмитрий поддержал идею собеседницы, скинул фото и случайно упомянул, что рядом с ним находится восьмилетний сын. Женщина попросила фотографию голого мальчика, а в ответ пообещала показать свою дочь. Дмитрий раздел сына, сфотографировал и отправил фото.

Оказалось, что девушка уже несколько раз действовала по такой схеме. На неё написал заявление другой мужчина, получавший такие же просьбы, которые позже переросли в шантаж. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за использование несовершеннолетнего для порнографии.