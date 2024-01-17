Тагильчанин отдал лжеоператорам сотовой связи 95 тысяч рублей за несуществующую услугу

В Нижнем Тагиле жертвой телефонных мошенников стал 39-летний житель Дзержинского района, который перевёл аферистам 95 тысяч рублей за услугу продления договора на действие абонентского номера. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», неизвестный позвонил потерпевшему через мессенджер и представился сотрудником компании сотовой связи. Он сообщил, что мужчине необходимо продлить действие договора абонентского номера. Злоумышленник попросил мужчину назвать коды из СМС-сообщения, что тот и сделал.

«После проведённых манипуляций мошенник сообщил о якобы оформленных нескольких кредитах на имя тагильчанина злоумышленниками, которые могут воспользоваться его банковским счётом. Звонивший настоятельно рекомендовал срочно перевести все имеющиеся средства на “безопасный счёт”. Поддавшись уговорам телефонного афериста, мужчина через мобильное приложение банка совершил операцию по переводу денежных средств через систему быстрых платежей по указанному номеру телефона на имя некоего Данила Павловича. Телефон получателя денежных средств, как выяснилось, зарегистрирован в Приморском крае. После, когда деньги оказались на счетах аферистов, “специалист сотового оператора” перестал выходить на связь и информировать владельца сим-карты о дальнейших действиях», — рассказали в полиции.

Пострадавший тагильчанин, осознав, что стал жертвой телефонных мошенников, обратился с заявлением в отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В полиции напоминают, что необходимо быть предельно внимательными при общении по телефону с незнакомцами, которые представляются сотрудниками сотовых компаний, банков, правоохранительных органов. Если собеседник просит информацию о кодах из сообщений, значит, вы общаетесь с мошенником. Немедленно прекратите разговор для избежания неприятных последствий.