Тагильчанин оспорил в суде статус уклониста

Житель Нижнего Тагила Фёдор Трачук смог снять с себя статус гражданина, не прошедшего военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Такое решение вынес в минувшую пятницу Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

Как пояснил АН «Между строк» сам Трачук, о том, что является уклонистом, он узнал, когда пришёл в военкомат за военным билетом.

«Военный билет у меня потребовали, когда я выставил свою кандидатуру в конкурсе на должность главы города. Я пошёл в военкомат, и там вдруг обо мне вспомнили, но вместо военного билета на призывной комиссии меня признали уклонистом. Я, разумеется, обжаловал это решение», — говорит мужчина.

По словам Трачука, он никогда не скрывался от военкомата и долгое время проживал по прописке, но по какой-то причине военкомат забыл о нём. Мужчина также заявил, что в суде вскрылся бардак в документообороте военкомата.

«Было два заседания в суде и плотные прения сторон. Второе заседание было со свидетелями с обеих сторон. С моей стороны были мама и брат, а со стороны ответчика — юрист и два сотрудника военкомата», — поясняет Трачук.

В итоге суд удовлетворил административное исковое заявление Фёдора Трачука и признал незаконным решение призывной комиссии Нижнего Тагила и Пригородного района Свердловской области от 22 ноября 2023 года о признании мужчины не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.