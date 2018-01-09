Тагильчанин объявил награду за помощь в поиске виновника ДТП

Житель Нижнего Тагила Александр Докучаев готов заплатить десять тысяч рублей за помощь в поиске автомобиля, на котором неизвестный в ночь на 7 января на парковке около православной гимназии (ул. Совхозная, 7) допустил «столкновение с припаркованными машинами и скрылся с места ДТП». Об этом мужчина написал в «Чёрном списке Нижнего Тагила» во «ВКонтакте». Неустановленный водитель управлял, предположительно, «девяткой» или «восьмёркой» синего цвета.

«Разыскивается автомобиль ВАЗ-2109 синего цвета, с повреждениями: заднее правое крыло, задний правый стоп-сигнал, переднее правое крыло. На месте ДТП остались осколки заднего стоп-сигнала, тонирован лаком, и передний поворотник блок-фары белого цвета. Есть вероятность, что это может быть 2108. За фото данного автомобиля или информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение десять тысяч рублей. Посмотрите во двор или на стоянку около вашего дома, может, данный автомобиль где-то рядом, фотографируйте и получайте заслуженное вознаграждение», — говорится в сообщении.

В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что инцидент действительно был. Сейчас сотрудники ведомства проводят розыскные мероприятия. Любую информацию о данном происшествии необходимо сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 25-00-44 или 8-900-200-4280.