Тагильчанин обворовал спящего мужчину в Санкт-Петербурге

6 сентября 29-летний житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о пропаже кошелька, в котором находились деньги и водительские права.

«Как оказалось, мужчина устал и заснул, сидя на одной из скамеек, а проснувшись, обнаружил пропажу», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), потерпевший оценил ущерб в 15,5 тысячи рублей. Подозреваемым оказался 46-летний уроженец Нижнего Тагила без определённого места жительства и постоянного места работы. Мужчина свою вину признал и раскаивается в содеянном. Сейчас полицейские устанавливают причастность тагильчанина к аналогичным преступлениям.