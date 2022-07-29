Тагильчанин обманул двух жителей ХМАО на 280 тысяч рублей, предлагая им помощь в покупке несуществующего автомобиля

Полицейские ХМАО задержали 53-летнего жителя Нижнего Тагила, который обещал двоим знакомым из городов Советский и Югорск (ХМАО) помощь в покупке несуществующих автомобилей с зарубежных аукционов. Следователи установили, что в 2020 году тагильчанин при личной встрече рассказал своему 43-летнему знакомому из Югорска, что есть возможность выгодно купить снятый с учёта автомобиль Toyota Land Cruiser 100 за 500 тысяч рублей. Мнимый поставщик предложил приобрести авто через зарубежные аукционы и пообещал помогать в оформлении заказа из Владивостока в город Советский. Югорчанин согласился.

Мошенник втёрся в доверие и продолжил манипуляции — создавал видимость помощи, по телефону сообщал о дополнительных расходах, связанных с транспортировкой и покупкой оригинальных автозапчастей. Таким образом, в период с мая по конец декабря 2020 года, будучи уверенным в реалистичности сделки, житель Югорска перевёл своему знакомому из Нижнего Тагила порядка 90 тысяч рублей. В тот же период времени по аналогичной схеме тагильчанин обманул ещё одного общего знакомого — 61-летнего жителя Советского. Мужчина, ничего не подозревая, перевёл около 190 тысяч рублей за несуществующий автомобиль. Общий ущерб от преступных махинаций составил более 280 тысяч рублей, сообщает ОМВД России по Советскому району.

«В настоящее время 53-летнему тагильчанину предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступной деятельности, квалифицирующих ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину). Одна из санкций данной части инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщает ОМВД России по Советскому району.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.