Тагильчанин не смог разбогатеть в «ТикТоке» и обокрал женщину

В 2019 году уроженец Нижнего Тагила приехал в Москву на заработки: мужчина планировал снимать ролики для «ТикТока». Но, не поймав удачу за хвост, решил разбогатеть с помощью мошенничества.

Мужчина на специализированном сайте разместил объявление о продаже щенка померанского шпица за 7 тысяч рублей. На этом же сайте нашёл реальное объявление о продаже такой собаки: связался с продавцами, попросил прислать ему фото и видео щенка. В своём объявлении указал женское имя и прикрепил фото из интернета. В качестве места нахождения щенка указал Челябинск. На объявление откликнулась жительница Оренбурга.

По телефону мужчина изменил голос и представился Марией. Он попросил перевести предварительную оплату за щенка на карту. Мошенник так расположил к себе женщину, что вместо 7 тысяч рублей она перевела 8. После получения денег продавец щенка исчез и отключил телефон.

«Потерпевшая обратилась в полицию. Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками уголовного розыска несколько лет. Выйти на след злоумышленника удалось только сейчас. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину», — рассказали в прокуратуре Оренбургской области.

Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.