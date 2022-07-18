Тагильчанин напал на полицейского и получил штраф

В Нижнем Тагиле 20 февраля 2022 года 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в территориальный отдел полиции, где правонарушитель стал вести себя агрессивно. Он накинулся с кулаками на одного из стражей порядка: дежурного дежурной части.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщил АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 34-летний подсудимый неоднократно нарушал закон:

«”Кухонный боксёр” и ранее был не в ладах с законом. В его биографии уже имеется ряд судимостей: в 2012 — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в 2013 — за причастность к краже, в 2020 — за оскорбление представителя власти. Работает он развальщиком в коммерческом предприятии, а доставили его в дежурную часть территориального ОВД за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Этот финт судьбы ему не понравился, в результате, он набросился на дежурного сотрудника с кулаками», — уточнил представитель регионального полицейского главка.

Суд приговорил тагильчанина к наказанию в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Пострадавшему полицейскому госпитализация не потребовалась.